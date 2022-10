Max Verstappen hecht weinig waarde aan natte vrijdag: ‘Beginnen morgen weer vanaf nul’

,,Ik had graag gehad dat het wat representatiever was, maar het is altijd mooi om hier te zijn", reageerde Verstappen na afloop van de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Japan. Regen hield het circuit de hele dag nat en glad, waardoor hij alleen kilometers had kunnen maken op intermediates. In VT1 bleef het bij slechts vier rondes, enkele uren later waren dat er beduidend meer. ,,Gelukkig was het geen complete ramp met het weer en konden we nog wat dingen uitproberen. In zulke condities is het echter lastig om te weten waar je echt staat.”