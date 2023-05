Max Verstappen heeft zin in thuisrace: ‘Het is fijn om elke avond naar huis te gaan’

Verstappen noemt het de juiste beslissing om niet te racen in Imola afgelopen weekend. De Grote Prijs van Emilia-Romagna werd afgelast vanwege de zware regenval en overstromingen in de Noord-Italiaanse streek, waarbij ten minste acht mensen om het leven kwamen door het natuurgeweld. ,,Ik weet dat die beslissing niet lichtvaardig genomen is, maar sommige zaken zijn natuurlijk veel belangrijker dan racen en deze was daar een van.”

,,In de race in Monaco is kwalificeren zo belangrijk dat we zullen moeten zorgen dat we zo sterk mogelijk zijn in die sessie”, kijkt Verstappen vooruit. ,,Het circuit in Monaco is zo krap, nog meer dan in andere stratencircuits. Een goed kwalificatierondje is extreem lastig, maar tegelijkertijd heel spannend. In de race zelf gaat het vooral om de strategie omdat inhalen praktisch onmogelijk is.”