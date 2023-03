Max Verstappen heerst ook in laatste vrije training voor GP Saoedi-Arabië, flinke domper voor Nyck de Vries

Met videoMax Verstappen kan om 18.00 uur (Nederlandse tijd) met een uitstekend gevoel beginnen aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De tweevoudig wereldkampioen was in de derde en laatste vrije training veel sneller dan de concurrentie. Gisteren had hij in beide oefensessies ook al de snelste tijd neergezet.

De coureur van Red Bull ging op het Jeddah Corniche Circuit rond in 1.28,485. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, noteerde de tweede tijd. De Mexicaan gaf 0,613 seconde toe. De Spanjaard Fernando Alonso van Aston Martin reed de derde tijd. Hij was bijna een seconde minder snel dan Verstappen.

Vrijdag was Verstappen ook de snelste in zowel de eerste als tweede training. 1.29,603 om 1.29,617. De regerend wereldkampioen arriveerde vanwege maagklachten later dan gepland in Saoedi-Arabië en ontbrak donderdag op de mediadag. Vrijdag meldde hij zich echter weer fit op het circuit.

Motor houdt De Vries aan de kant

Voor Nyck de Vries viel de laatste training volledig in duigen. Vlak voor begin van de training werd een probleem aan zijn auto gevonden, waarna zijn motor werd vervangen. De coureur van AlphaTauri kwam daardoor helemaal niet in actie.

Vanuit de pits zag De Vries dat Verstappen er zelfs op de harde band in slaagde al zijn concurrentie het nakijken te geven. Pérez wist vervolgens wel onder de tijd van zijn teamgenoot te duiken, maar toen Verstappen ook de softs onder zijn auto kreeg, bleek hij een klasse apart. Hij sloeg een kloof van zes tienden met Pérez, de rest volgde al op een seconde of meer.

De kwalificatie wordt in het donker gereden, want in Saoedi-Arabië is het twee uur later dan hier. De race is morgen ook om 18.00 uur Nederlandse en 20.00 uur lokale tijd.

