Max Verstappen: ‘Het doel blijft het podium’

Door Arjan Schouten



Als de lichten om 15.10 uur voor de tweede keer in acht dagen doven boven het asfalt van Silverstone, is Max Verstappen vooraan de startgrid op P4 de enige met de harde, witte banden onder. Red Bull Racing durfde de gok gisteren wel aan in de kwalificatie en voor de Limburger was dat ook niet meer dan logisch, omdat alle compounds vergeleken met vorige week nu zachter zijn. Dus de harde band van nu, was de medium van vorige week. ,,En toen was dat de band waar we op wilden starten, dus waarom zou dat nu anders zijn? Zeker omdat we toch al op zachtere compounds staan”, aldus Verstappen. ,,Met het warmere weer lijkt mij dat een goede optie.”