Max Verstappen: Ik ben helemaal niet bang voor Lewis

Of Lewis Hamilton niet wat minder snel had kunnen racen. Max Verstappen vroeg het hem gewoon, na de seizoensafsluiter in Abu Dhabi, waar hij zowaar nog zeventien seconden aan zijn broek kreeg van de zesvoudige wereldkam­pioen van Mercedes. ,,Gewoon ietsje rustiger aan. Dat wij tenminste ook een beetje kans maken.’’



Het was theater, natuurlijk. ­Bedoeld om te lachen. En Lewis Hamilton giebelde lekker mee, met Verstappen en Charles Leclerc, de twee jonkies die hem maar wat graag van zijn troon donderen. Want nu kan het nog. Na deze winter gaat het niet meer zo gezellig zijn in die onderonsjes, als het aan Verstappen ligt.



Dit was voor de 22-jarige Nederlander het seizoen van rijpen. Van volwassener en pienter handelen, in en naast de auto. Van de eerste derde plaats in het wereldkampioenschap. Van drie overwinningen, in plaats van twee. Van de eerste Nederlandse poleposition ooit, op de Hungaroring. En nog een tweede op Interlagos. Van liefst negen podiumplaatsen, waarvan de laatste gisteren niet eens meer als een verrassing kwam. Van voorzichtig, maar steeds luider op de deur van King Lewis kloppen. Van de opmaat naar een serieuze coup.