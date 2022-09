Max Verstappen kan in oranje Zandvoort voor unicum zorgen in zijn carrière

us open Andrej Roeblev is Denis Shapovalov in bloedstol­len­de vijfsetter de baas

Andrej Roeblev heeft zich ten koste van Denis Shapovalov geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. De als negende geplaatst Rus was de Canadees in een spannende vijfsetter van 4 uur en 7 minuten met 4-6 6-2 7-6 (3) 4-6 7-6 (7) de baas. In de vijfde set wordt een tiebreak tot de tien punten gespeeld.

0:08