Max Verstappen klokt snelste tijd in laatste training, Lewis Hamilton rijdt nog niet op limiet

Ook in de slottraining bleek maar weer dat verkeer een groot issue is op het nieuwe, lange stratencircuit aan de Rode Zee dat liefst 27 bochten telt, waarvan een aantal ‘blind’.



Zo was het Lewis Hamilton die in één rondje zowel Pierre Gasly als een aanstormende Nikita Mazepin hinderde (zie video). ‘Dit moet je me echt eerder zeggen’, vertelde de regerend wereldkampioen aan zijn engineer. De wedstrijdleiding nam na de vrijdagtrainingen al extra maatregelen om opstoppingen te voorkomen, met name met het oog op de kwalificatie.