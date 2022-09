Max Verstappen krijgt lovende woorden van Formule 1-directeur: ‘Hij is de tovenaar’

Brawn haalt de overwinning aan van de Nederlander in de Grote Prijs van België. Verstappen startte die race vanaf de veertiende plek, maar lag na twaalf ronden al aan de leiding en won soeverein. ,,Zijn superioriteit deed me denken aan Michael Schumacher op zijn best. Als coureurs als Max en Michael een perfecte auto hebben, rijden ze alsof ze van een andere planeet komen. Als fan voel je dan die magie. Andere coureurs kunnen in diezelfde auto dat verschil niet maken.”

Verstappen heeft volgens Brawn net als Schumacher, die zeven wereldtitels veroverde, meer capaciteiten vanwege zijn talent. ,,Zoals een supertalent in het voetbal niet hoeft te kijken naar de bal aan zijn voet, maar al bezig is met de volgende beweging. Supersterren hebben eenvoudigweg meer vaardigheden. Verstappen is nu zonder twijfel het ijkpunt in de Formule 1. De toekomst moet uitwijzen of hij ook het maximale uit een race kan halen als zijn auto niet zo goed is. Dat was namelijk het sterke punt van Michael. Maar Verstappen is nog jong en lijkt ook in dat opzicht een stap in de goede richting te hebben gemaakt.”