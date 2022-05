Max Verstappen kritisch na kwalificatie: ‘Je kunt zonder straf de auto tactisch in de muur parkeren’

Door Arjan Schouten



Of hij had gevloekt? Natuurlijk had Max Verstappen gevloekt, toen hij hij zijn slotronde af moest breken met twee auto’s die de ingang naar de tunnel blokkeerden. Nog net even iets beter op weg in een kwalificatie waarin hij flink aan het worstelen was. Niet dat pole position er nog in had gezeten, maar P3 of zelfs P2 hield de wereldkampioen ergens toch nog wel voor mogelijk. Tot de auto’s van Sergio Pérez en Carlos Sainz opeens voor zijn neus opdoemden op het asfalt van Monte Carlo, voor de Larvotto Tunnel. ,,Ja, dat is toch ook gewoon kloten…’’ vertelde Verstappen een halfuurtje later rustig in de mixed zone naast de jachten van Port Hercule.