Max Verstappen laat er geen misverstand over bestaan en grijpt eerste pole position van het seizoen

Max Verstappen leek goede papieren te hebben voorafgaand aan de kwalificatie, maar eindigde deze week nog in elke sessie achter Fernando Alonso. Die hoopte voor het eerst sinds de GP van Duitsland in 2012 weer eens pole position te veroveren. Het gat tussen de twee tweevoudig wereldkampioen was eerder op de dag klein. En dan was Sergio Pérez er ook nog, plus Ferrari en het inmiddels stukken beter ogende Mercedes.

Wat wel vaststond was dat Nyck de Vries een moeilijke en mogelijk ook korte vooravond wachtte in Bahrein. Waar teambaas Franz Tost tijdens de tests nog de verwachting uitsprak steevast mee te kunnen doen om Q3, lijkt AlphaTauri nu alweer te zijn ingehaald door de realiteit. Die realiteit is dat het vooralsnog niet loopt, iets wat in Q1 meteen weer bleek. De Vries kwam niet verder dan de 20ste tijd en dat betekent dat hij de race morgen helemaal achteraan aanvangt. Teamgenoot Yuki Tsunoda kwalificeerde zich als veertiende.

En dus bleef Verstappen als enige Nederlander over in de Bahreinse kwalificatie. De wereldkampioen liet in Q2 snelheid zien, maar dat gold ook voor met name Charles Leclerc in de Ferrari. In het beslissende kwalificatiegedeelte liet Verstappen er echter geen misverstand over bestaan. Hij ging als eerste naar buiten en zette direct de te kloppen tijd neer. Leclerc probeerde het aan het einde al niet eens meer. Pérez deed nog wel een moedige poging maar strandde op 0,138s van teamgenoot Verstappen, die zich zelfs nog verbeterde naar 1.29,708.