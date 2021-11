Max Verstappen met Red Bull weer favoriet in Mexico, maar Mercedes ‘in betere doen’

Door Arjan Schouten

Mexico, dat was toch altijd Max Verstappen-territorium?

Historisch gezien zeker, ja. Weinig circuits waar de Limburgse coureur van Red Bull Racing beter presteerde als op het Autódromo Hermanos Rodriguez. Na winst in 2017 werd Mexico-Stad al in 2018 het eerste circuit waar de Nederlander twee keer won. En hij was er ook al een keertje vierde. Drie keer gekwalificeerd in de top-3 ook.

Alleen het laatste bezoek aan zijn favoriete jachtterrein verliep niet zo florissant. Poleposition werd hem na de kwalificatie nog ontnomen vanwege het negeren van gele vlaggen. De rapste dus, maar geen pole. Wel P4 met twee Ferrari’s en Lewis Hamilton voor zijn neus. Na wat Mexicaans geworstel in de eerste bocht moest Verstappen uitwijken door het gras. En in een volgend gevecht toucheerde hij lichtjes de voorvleugel van Valtteri Bottas. Lekke band, weg derde zege.

Quote Voor Max is dit de eerste keer, dat hij in zo’n intense titel­strijd verwikkeld is. Voor Lewis is dit al de negende of tiende keer, die ervaring gaat de doorslag geven. Nico Rosberg

Na een inhaalrace op harde banden werd hij alsnog zesde, maar wat de wereld herinnert van dat laatste raceweekend in Mexico is die verloren pole, want de schlemiel van het weekend was ook veruit de snelste man. Zo blijft Mexico ook na een jaar afwezigheid vanwege de corona-pandemie een decor waar Red Bull Racing nog vol vertrouwen naar afreist. En Mercedes zoals altijd met een beetje vrees, zo lekker liep het er ondanks de zege van Lewis Hamilton in 2019 immers niet voor de Duitsers, de laatste jaren.

Is dat technisch te verklaren, dat verschil in presteren van beide topteams in Mexico-Stad?

Daar zijn hele epistels over geschreven door de knappe koppen van de sport. Lang verhaal kort: op grote hoogte in de ijle lucht heeft Mercedes keer op keer moeite om de motor optimaal draaiende te houden en moet het steeds weer een tandje inleveren qua vermogen om alles heel en gekoeld te houden. Dat patroon zag je terug in Mexico-Stad (2240 mtr. boven zeeniveau) en in mindere mate op Interlagos en de Red Bull Ring (rond de 800 mtr.). Lewis Hamilton werd in 2017 negende in Mexico, in 2018 vierde. En dat hij bij de laatste drie bezoeken niet één keer front row kwalificeerde is ook bijzonder voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Quote Ik denk niet dat de ervaring van Lewis nog steeds een voordeel is, Max laat al jaren zien dat hij capabel genoeg is voor de titel. Daniel Ricciardo

Neemt niet weg dat we er nu al twee jaar niet geweest zijn en Hamilton gewoon de laatste winnaar in Mexico was, in die race waar Verstappen op inhaaljacht moest. ,,Red Bull is er ijzersterk geweest en het is niet altijd ons beste circuit gebleken”, erkende Mercedes-baas Toto Wolff, die echter strijdbaar blijft. ,,Dit jaar laat vooralsnog wel zien dat alles mogelijk is op circuits waar je voorheen zwaktes kende. En andersom. Dus leven we vol vraagtekens naar deze race toe, wat het ook wel weer spannend maakt.”

Mocht Mercedes de motorproblemen van voorheen hebben geoptimaliseerd, dan zou de strijd vooraan wel eens net zo spannend kunnen worden als onlangs in Austin. Valtteri Bottas gelooft er heilig in dat zijn Mercedes geen stapje terug meer hoeft te doen op hoogte. ,,Dat was inderdaad het geval, in het verleden. Maar ik geloof dat we dat aspect nu een stuk beter voor elkaar hebben vergeleken met de laatste jaren”, aldus de Fin.

Nog vijf races, wie heeft de beste papieren voor de titel?

Onmiskenbaar Verstappen, nu, luidt de enige conclusie met een blik op de stand en de resterende kalender. Te meer ook omdat de Nederlander na de zege in Texas het momentum aan zijn kant heeft en dus weer een voorsprong van twaalf WK-punten verdedigt. En dan komen er met Mexico en Brazilië ook meteen twee afspraken aan waar hij de laatste jaren al won. Iedereen beseft dat de Limburger aan de andere kant van de oceaan in twee weken tijd het WK voor een flink deel naar zijn hand kan zetten.

Voor Nico Rosberg blijft oud-teamgenoot Hamilton echter nog steeds de favoriet, zo bekende de Duitser bij het Britse Sky Sports. ,,Voor Max is dit de eerste keer, dat hij in zo’n intense titelstrijd verwikkeld is. Voor Lewis is dit al de negende of tiende keer, die ervaring gaat de doorslag geven”, verwacht Rosberg.

Met oud-teamgenoot Daniel Ricciardo heeft Verstappen dan weer een coureur aan zijn zijde die geen snars gelooft van die analyse van Rosberg. ,,Ik denk niet dat de ervaring van Lewis nog steeds een voordeel is, Max laat al jaren zien dat hij capabel genoeg is voor de titel. En zeker dit seizoen staat hij mentaal heel sterk”, ziet de Australiër van McLaren, die zelf geen favoriet heeft. ,,Ik geniet intens van de strijd, kijk er als een fan naar. Moge de beste winnen.”

Programma Grand Prix van Mexico

• Eerste vrije training, vrijdag: 18.30-19.30 uur

• Tweede vrije training, vrijdag: 22.00-23.00 uur

• Derde vrije training, zaterdag: 18.00-19.00 uur

• Kwalificatie, zaterdag: 21.00-22.00 uur

• Race, zondag: 20.00-22.00 uur

