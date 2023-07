Max Verstappen moet in achtervolging tijdens GP België na gridstraf van vijf plekken

Eigenaar Tottenham Hotspur gearres­teerd om handel met voorkennis

Joe Lewis, de eigenaar van de Engelse voetbalclub Tottenham Hotspur, is in New York gearresteerd, voorafgaand aan een rechtbankbezoek voor een aanklacht wegens handel met voorkennis. De 86-jarige Britse miljardair was afgereisd naar de Verenigde Staten om vragen te beantwoorden over de zaak.