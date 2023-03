Max Verstappen moet na geweldige inhaalrace alleen teamgenoot Sergio Pérez voor zich dulden

Max Verstappen heeft in de Grand Prix van Saoedi-Arabië zoals verwacht een mooie inhaalrace laten zien. Maar memorabel werd zijn optreden in Djedda niet. Het lukte hem uiteindelijk niet om zijn teamgenoot Sergio Perez in te halen, maar door een uitstekend laatste rondje bleef hij wel de leider in het wereldkampioenschap.

Hij was in de eerste 18 ronden van de Grand Prix van Saoedi-Arabië kalm, maar met rasse schreden naar voren gereden. Vanaf plek 15 op de startgrid, een positie waar hij terecht was gekomen doordat zijn aandrijfas tijdens de tweede kwalificatiesessie brak, nam hij geen risico. Hij koos zijn inhaalmomenten bewust, nam er de tijd voor om op te rukken in het veld.

Wetende dat hij momenteel de snelste auto heeft, hoefde hij niet te overhaasten. Enigszins speculerend op een safetycar-situatie misschien wel helemaal niet. Het smalle, razendsnelle stratencircuit in Djedda kon namelijk nog weleens incidenten veroorzaken. En hoewel niet veroorzaakt door crash, kwam die safetycar er na 18 ronden toen de auto van Aston Martin-coureur Lance Stroll stil viel.

Verstappen had daar een beetje geluk mee. Want het verschil met de leider in de race, zijn teamgenoot Sergio Perez was inmiddels opgelopen tot 21 seconden. Begrijpelijk, aangezien de Mexicaan vooraan alle ruimte had om snelle rondetijden te rijden, terwijl de wereldkampioen zich door de drukte moest manoeuvreren.

En dus had de Nederlander vanaf plek vier ineens weer alle kans op de zege in Saoedi-Arabië. Maar daar stak zijn teamgenoot een stokje voor. Perez had een uitstekende herstart na de safetycar-situatie en reed eenvoudig weg bij Aston Martin-coureur Fernando Alonso. Verstappen had een paar rondjes nodig om Mercedes-coureur George Russell en Alonso in te halen en kwam vervolgens in zijn jacht op Perez maar mondjesmaat dichterbij.

Uiteindelijk kwam hij zelfs amper dichterbij terwijl hij over de boordradio sprak over een onverklaarbaar probleempje aan de auto dat hem enigszins hinderde. Een strijd om de zege van de grand prix kwam er daarmee dus niet meer. Een strijd om de leiderspositie in het wereldkampioenschap bleef over. Want aangezien Perez in Bahrein tweede werd achter Verstappen en beide Red Bull-coureurs daar niet de snelste rondetijd reden, zou degene die nu het rapste rondje zou noteren een punt meer hebben dan de ander.

En dat snelste rondje kwam richting de slotfase in handen van Perez, waar Verstappen in de laatste fase van de race minder snel ging rijden. Dat deed hij om zijn banden een beetje te sparen om in de laatste ronde nog een poging te wagen dat puntje van zijn teamgenoot af te pakken. Dat lukte hem en daarmee werd de Mexicaan de winnaar van de Grand Prix van Saoedi-Arabië, maar bleef Verstappen de leider in het wereldkampioenschap.

Achter de Red Bull-coureurs werd Alonso ondanks een tijdstraf derde, voor de beide Mercedes-coureurs. Nyck de Vries rukte tijdens de race van plek 18 op naar de veertiende plaats. Het gebeurde allemaal in de schaduw van weer een weekend vol Red Bull-geweld. Want na twee races is meer dan duidelijk dat het team van Verstappen en Perez met kop en schouders boven de rest uitstijgt.

Volledig scherm © AFP