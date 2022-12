Max Verstappen na tweede wereldtitel opnieuw verkozen tot Sportman van het Jaar

Verstappen prolongeerde dit jaar met overmacht zijn wereldtitel in de Formule 1. Waar hij vorig jaar nog zijn eerste wereldtitel pakte na een zenuwslopend duel met Lewis Hamilton tot aan het bittere einde, was Verstappen dit jaar van begin tot eind de beste in de hoogste raceklasse. De 25-jarige coureur van Red Bull Racing verzamelde liefst 454 punten, waarmee hij Ferrari-coureur Charles Leclerc (308) en zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez (305) ruim achter zich liet. Verstappen won 15 van de 22 races in dit kalenderjaar, waarmee het record van Michael Schumacher (13 in 2004) en Sebastian Vettel (13 in 2013) brak.