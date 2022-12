Max Verstappen neemt kampioensbokaal in ontvangst: ‘Dit was een ongelooflijk seizoen’

,,Dit was een ongelooflijk seizoen”, zei de 25-jarige Nederlander, nadat hij uit handen van FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem voor het tweede jaar op rij de bokaal had gekregen. ,,We hadden een heel moeilijke start van het seizoen. Op een bepaald moment geloofde ik niet meer in de titel. Maar we slaagden erin de zaken heel snel om te draaien. Al die overwinningen die we hebben geboekt dit jaar, dat had ik nooit verwacht. Ik ben heel trots op dit team. Hopelijk kunnen we nog een paar jaar doorgaan op deze manier.”