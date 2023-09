Max Verstappen nipt geklopt door Carlos Sainz in zinderende strijd om pole in Monza

Max Verstappen of de Ferrari’s? Het was voorafgaand aan de kwalificatie op het asfalt van Monza de grote vraag. De Limburger die morgen op een bijzonder F1-record jaagt, hield Charles Leclerc achter zich, maar hij zag Carlos Sainz er nipt met de pole position vandoor gaan.

Spanning op zaterdag, die garantie biedt Formule 1 dit jaar lang niet altijd. Maar uitgerekend in het Italiaanse clubhuis van Ferrari was de kwalificatie er weer eens een om van te smullen, met niet de gedoodverfde favoriet op het hoogste schavotje. Max Verstappen moest na een stevig gevecht om honderdsten van een seconde over de afstand van één vliegend rondje zijn meerdere erkennen in de SF23 van Carlos Sainz.

De Spanjaard, heel het weekend al op dreef, greep zo de tweede pole voor Ferrari van dit seizoen, na de eerste startplaats van Charles Leclerc in Bakoe. Verstappen volgde in het Italiaanse hol van de leeuw nog wel als tweede op 0,013 van Sainz. Leclerc sloot aan als derde, 0,067 achter zijn Spaanse ploeggenoot, die over de boordradio door het dolle ging. ,,We hebben ‘m, hè. Vamos!”

Het publiek in extase op de matig gevulde tribunes in Monza, een feestje in de garage van Ferrari. Spandoeken, spreekkoren. Verstappen was er niet enorm van onder de indruk, zo leek het. ,,Een nipte quali”, constateerde hij droogjes. ,,Laten we morgen maar eens afwachten, hoe het dan gaat.”

Daar is Verstappen, die jaagt op een bijzonder record van tien zeges op rij, nog altijd de topfavoriet. Over één ronde is Ferrari als alles mee zit in staat hem te kloppen, maar de eerste zege van 2023 is een nog veel complexer verhaal.

Liveblog bekijk belangrijke updates Sainz is sneller dan Verstappen. De Spanjaard pakt pole. Verstappen is sneller dan Leclerc, maar wat doet Sainz? Verstappen begint aan zijn laatste ronde! Achter de Ferrari's en Verstappen bezetten Russell en Albon de plaatsen 4 en 5. Pérez staat zesde. De tijd tikt weg. Het gaat voor Verstappen zo om zijn ultieme rondje! Geen vlekkeloze ronde voor Verstappen en daarom ziet hij de Ferrari's meteen onder zijn tijd duiken. Sainz is de snelste met 1.20,532, Leclerc volgt op 32 duizendsten. Verstappen, die even met een wiel door het grind ging, staat op P3. Het verschil met Sainz is een tiende. Verstappen komt als eerste naar buiten, gevolgd door teamgenoot Pérez. Alle coureurs rijden in Q3 (verplicht) op de zachte band. Start Q3! Wie wint de strijd om poleposition? Over 12 minuten weten we het! Dit hangt als een donkere wolk boven het hoofd van de Ferrari-rijders. Sainz en Leclerc waren veel te langzaam tijdens hun outlap. Uitgerekend dit weekend heeft de FIA een maximumtijd ingesteld om fileproblemen op het circuit te voorkomen. Maar durven ze die regels ook strikt te volgen tijdens de thuisrace van Ferrari?

Ferrari's Charles Leclerc and Carlos Sainz are under investigation for not following the maximum lap time instructions! #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/Golp5zC2Bc — Formula 1 (@F1) September 2, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. De afvallers: Tsunoda, Lawson, Hülkenberg, Bottas en Sargeant. Verstappen scherpt zijn tijd aan en is weer de snelste van allemaal: 1.20,937. Leclerc gaat op 40 duizendsten naar P2, Sainz zit daar weer kort achter. Hamilton redt het net en gaat naar P7. Voor Hamilton loopt het nog niet volgens plan. Hij rijdt slechts de twaalfde tijd en bevindt zich daarmee vol in de gevarenzone. HAM 📻: "I've got no grip mate"



Hamilton currently sits in P12 with less than 4 minutes remaining in Q2#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/aGMyvbz7qJ — Formula 1 (@F1) September 2, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Verstappen zet de snelste tijd neer, maar direct duikt Sainz daar 44 duizendsten onder. De Ferrari’s doen er alles aan om de WK-leider van poleposition af te houden. Start Q2 Het tweede deel van de sessie begint. Weer met een verplichte bandenstrategie. Deze keer moeten de mediums worden gebruikt. Beide Ferrari’s zijn under investigation voor het te langzaam rijden tijdens een in- of outlap. Heeft dit vervelende consequenties voor de Italiaanse renstal op het thuiscircuit? Normaal gesproken horen we dat pas ná de kwalificatie. Veel coureurs verbeteren zich, maar de 1.21,573 van Verstappen blijft staan. Albon snelt op 88 duizendsten naar een verrassende tweede plaats. Voor Zhou, Magnussen, Stroll en het Alpine-duo Ocon en Gasly is de kwalificatie al voorbij. The two Alpines are knocked out of qualifying!



❌ OUT IN Q1 ❌



16. Zhou

17. Gasly

18. Ocon

19. Magnussen

20. Stroll #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/oAKgIvx38x — Formula 1 (@F1) September 2, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Norris nestelt zich op P4 tussen de Ferrari's in. Teamgenoot Piastri bevindt zich nog in de gevarenzone, nadat hij zijn tijd kwijt raakt voor 'track limits.' Sainz snelt naar de derde tijd, maar het verschil met Verstappen is toch ruim 3 tienden. Teamgenoot Leclerc staat op P4. Nog 5 minuten op de klok. Gasly, Piastri, Hülkenberg, Ocon en Stroll staan 'onder de streep.' Verstappen lijkt deze keer wel net binnen de lijntjes te blijven én zet de snelste tijd neer: 1.21,573. Teamgenoot Sergio Pérez volgt op ruim drie tienden.

