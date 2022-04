Max Verstappen ondanks 'vreselijke start’ winnaar in sprint: ‘Het pakte allemaal goed uit voor ons’

Met samenvattingEen groot fan van het sprintformat is Max Verstappen nog altijd niet, maar dat maakte de blijdschap er vanmiddag in Imola niet minder om. Charles Leclerc werd op waarde geklopt en de wereldkampioen liep een puntje in. ,,Het was duidelijk dat we aan het eind meer pace hadden.”

,,Ik was vreselijk weg", herhaalde Max Verstappen bij de persconferentie na afloop van de gewonnen sprintrace voor de zoveelste keer. ,,Ik had veel wheelspin en nul grip. Na de herstart met de safetycar (na een crash van Guanyu Zhou in de eerste ronde, red.) zat het eruit alsof Leclerc snel wegliep. Maar toen kwam de bandendegradatie in het spel en vanaf dat moment kon ik weer wat terrein terugwinnen. Desondanks blijft het tricky om als je binnen de seconde zit, daadwerkelijk dicht bij te komen. Met deze auto's kunnen we natuurlijk beter volgen maar het is nog altijd lastig om te vechten, want je moet ook je banden niet opvreten...”

Verstappen naderde in de tweede helft van de sprintrace en sloeg in de voorlaatste ronde keihard toe. ,,Dat was een goed duel in bocht 2", zei hij daarover. ,,Het was duidelijk dat we aan het einde wat meer pace hadden. We gingen sowieso de hele wedstrijd voluit. We wisten dat het in een laat stadium lastig zou gaan worden met de banden, maar het pakte allemaal goed uit voor ons.”

De Nederlandse Red Bull-coureur heeft nu twee van de vier sprintraces in de Formule 1 gewonnen, na zijn zege op Silverstone vorig jaar. Of hij al fan begint te worden van het format, waarover hij eerder nooit heel erg te spreken was? ,,Mijn mening over sprintraces is nog altijd niet veranderd... al was het gevecht vandaag mooi.”

Leclerc: ‘Betaalde de prijs’

Leclerc vertelde op zijn beurt dat hij lange tijd zijn eigen race kon rijden. ,,Ik pushte aan het begin om Max op een gaatje te zetten en buiten DRS-afstand te houden, want ik wist dat ik dan kwetsbaar zou zijn. Daar betaalde ik later in de race de prijs, toen mijn banden begonnen te slijten. In de laatste twee, drie rondjes was het echt worstelen, maar het is zoals het is. Die graining moeten we echt zien te fixen. We belastten de banden echt te veel, met name rechtsvoor.”

