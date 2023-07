Max Verstappen onder de indruk van loyale fans: ‘Ik bewonder dat absoluut, ik zou het zelf niet doen’

Max Verstappen kijkt er ook met ontzag naar. ,,Het is niet fijn voor die fans als je op een onoverdekt stoeltje zit, of zelfs op die heuvel met heel veel modder”, zegt hij. De in oranje- of in Red Bull-kleding gehulde supporters doen het uit bewondering voor de Nederlander. En die bewondering is in dit regenachtige weekend meer dan ooit wederzijds. ,,Als je een diehard fan bent, heb je het er denk ik voor over. Ik krijg het natuurlijk wel mee. Het is altijd mooi om de fans te zien en ook dat ze in deze omstandigheden blijven zitten. Ik bewonder dat absoluut, ik zou het zelf niet doen.”