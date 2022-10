Max Verstappen op opdrogende baan halve seconde achter Charles Leclerc in laatste training

Uiteindelijk stopte het met regenen en bleef er nog een halve training over voor de coureurs en hun teams. Pierre Gasly was de eerste die het aandurfde, waarna al snel de rest van het veld volgde op full wets. Verstappen besloot een paar minuutjes extra te wachten en ging, nadat de baan alweer wat verder was opgedroogd, meteen voor intermediates. Bovenaan de tijdenlijst was het stuivertje wisselen tussen de Nederlander en Charles Leclerc, met de Monegask na het aflopen van de klok als officieuze winnaar: 1.57,782, een halve seconde rapper dan Verstappen.



Ook de kwalificatie op het Marina Bay Street Circuit wordt waarschijnlijk weer een boeiende. Want is het dan wel volledig droog in Singapore? Vanaf 15.00 uur barst de strijd om pole position los onder het kunstlicht in de stadstaat.