Max Verstappen op weg naar 130ste race voor Red Bull: ‘Loyaliteit kan wapen zijn in Formule 1’

Sifan Hassan na solide 5000 meter naar finale WK, Koster uitgescha­keld

Sifan Hassan heeft zich op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene eenvoudig voor de finale van de 5000 meter geplaatst. De olympisch kampioene op deze afstand eindigde in haar serie als derde in 14.52,89 en ging rechtstreeks door naar de finale op zaterdag.

21 juli