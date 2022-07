Max Verstappen over opkrabbelend Ferrari: ‘Ik geloof niet in momentum, als je motor knalt is het weg’

Wout van Aert na nieuw succes Jum­bo-Vis­ma in Tour de France: ‘Een droomscena­rio’

Wout van Aert won de tijdrit in de Tour de France en boekte zo zijn derde dagsucces. De winnaar van de groene trui zag in de twintigste etappe ook nog eens hoe Jonas Vingegaard, zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma de gele trui veiligstelde. ,,Dit is een droomscenario", aldus Van Aert in het flashinterview.

18:10