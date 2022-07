Max Verstappen over rel rond schoonvader Nelson Piquet: ‘Ga in gesprek, in plaats van mensen te verbannen’

Sharon van Rouwendaal pakt na wereldti­tel op 10 kilometer opnieuw medaille in open water

Sharon van Rouwendaal heeft bij de WK in Hongarije weer een medaille veroverd in het open water. De 28-jarige Nederlandse pakte in het Lupa-meer nabij Boedapest brons op de 25 kilometer. In een sprint tussen vier zwemsters tikte Van Rouwendaal, een dag eerder winnares van de 10 kilometer, als derde aan.

30 juni