Max Verstappen rekent zich nog niet rijk: ‘Over het algemeen is Ferrari dominanter geweest’

Verstappen wil er laten zien dat zijn team geleerd heeft van wat in Oostenrijk mis ging. ,,Het was daar duidelijk niet wat we er vooraf van verwachtten. Ik ga niet in detail treden wat er niet klopte, maar het hielp niet mee dat het een sprintweekend was. Dan kom je er gaandeweg achter dat het niet werkt en dan is je tijd gelimiteerd om er nog wat aan te doen.”

In Frankrijk wacht weer een normaal weekend, met twee trainingen op vrijdag en één op zaterdag. Nog een Ferrari-zege na winst in Engeland (Sainz) en Oostenrijk (Charles Leclerc) en het kampioenschap dreigt vlak voor het zomerreces zomaar weer te kantelen. Verstappen weet dat het een reëel scenario is, na maanden waarin de kansen wel vaker kantelden. ,, Na de race in Melbourne (uitvalbeurt, red.) dacht ik dat we tot einde toe moesten vechten om überhaupt een kans te maken op de titel. Dat draaide vervolgens snel om, maar dat liet ook weer zien dat het dus gewoon weer snel om kan draaien.”

Garanties

Misschien is die ontwikkeling al ingezet, met twee Ferrari-zeges op rij na een rits van ongelukkige races. Het is maar hoe je het verhaal uitlegt. Met zes zeges in elf races is het eenvoudig om van een dominant Verstappen-seizoen te spreken, maar de Limburger ziet het zelf anders. ,,Vooralsnog denk ik niet dat we al één heel dominant weekend hebben gehad. Aan het begin waren wij de achtervolgers, probeerden we vooral Ferrari te verslaan. Daarna hebben ze wat uitvalbeurten gehad, wij hebben daar van geprofiteerd, of strategisch gewonnen”, aldus Verstappen, die er daarom op blijft hameren dat het bij zijn eigen team beter moét, dat er geen fout meer mag worden gemaakt. ,,Over het algemeen denk ik dat Ferrari dominanter is geweest dan wij, dat wij nog steeds aan het volgen zijn. En ook de auto is nog steeds te zwaar, wat ons tijd kost. Dus moeten we blijven werken, updates blijven brengen die effect hebben. Garanties hebben we niet.”