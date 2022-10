Max Verstappen spreekt van zware dag door overlijden Mateschitz: ‘Ga proberen om hem trots te maken’

,,Het is zwaar nieuws voor iedereen. Hij heeft veel betekend voor Red Bull en voor de sport. En voor mij en mijn carrière tot zover, eigenlijk heel mijn leven”, zei Verstappen nadat hij de derde tijd in de kwalificatie had neergezet .

De regerend wereldkampioen had alles gegeven in de kwalificatie. ,,We kwamen net tekort, maar er komt nog een race aan morgen. We gaan proberen hem daar trots te maken”, zei Verstappen, die door de gridstraf van Charles Leclerc start vanaf de tweede positie naast Ferrari-coureur Carlos Sainz en nog voldoende kansen ziet. ,,Onze auto is normaal gesproken sterker in de race dan in de kwalificatie. Ik verwacht dan ook een goede race.”