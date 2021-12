Max Verstappen staat op drempel van sporthistorie

Kwalificatie Sensatio­neel: Max Verstappen troeft Lewis Hamilton af en begint jacht op wereldti­tel vanaf pole

Max Verstappen heeft zich verzekerd van de belangrijkste pole position uit zijn leven. Hij was, toch wel verrassend, veruit de snelste in de kwalificatie in Abu Dhabi. Lewis Hamilton start naast hem. Die heeft wel hardere banden om de race mee te beginnen.

11 december