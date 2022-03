Max Verstappen tekent nieuw megacontract bij Red Bull en wordt beste betaalde Nederlandse sporter ooit

Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull Racing verlengd tot en met 2028. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 wordt nu de best betaalde Nederlandse sporter ooit.

Het huidige contract van Verstappen, die op zestienjarige leeftijd aan de slag ging bij Red Bull, liep nog door tot het einde van 2023. Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1 bij Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull Racing. In dat seizoen was een vierde plek in Hongarije en de Verenigde Staten het beste resultaat voor de Nederlander, die een seizoen later de overstap maakte naar Red Bull.

,,Ik ben echt trots om aan te kondigen dat Red Bull mijn thuis zal zijn tot minstens 2028", zegt Verstappen op Twitter. ,,Ik hou van dit team en ik ben erg blij om deze geweldige reis die we al heel lang maken voort te zetten. We hebben samen al zoveel bereikt, maar we zijn zeker nog niet klaar.”

In 2016 won Verstappen, die naar verluidt 45 miljoen euro per jaar overhoudt aan de nieuwe verbintenis, direct zijn eerste race voor zijn nieuwe team in Spanje. Het was het startschot voor een succesvolle samenwerking tussen de Nederlander en het team. Inmiddels staat de teller op twintig Grand Prix-zeges én uiteraard een wereldtitel. Deze pakte Verstappen vorig jaar na een spectaculaire slotrace in Abu Dhabi waarbij hij Lewis Hamilton in de laatste ronde pas inhaalde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Direct na het behalen van die wereldtitel sprak Verstappen al de wens uit om langer met Red Bull door te gaan: ,,Kunnen we dit de komende tien, vijftien jaar blijven doen?", jubelde de Nederlander destijds. ,,Red Bull voelt als een familie", zei Verstappen daar later nog over.

Ook Red Bull-topman Helmut Marko sprak al eerder de wens uit om langer met Verstappen door te gaan: ,,Max is de snelste, meest consistente en agressieve coureur die wij ooit hebben gehad. Ik zie gelijkenissen met wijlen Ayrton Senna, die dezelfde mentaliteit, persoonlijkheid en agressiviteit had. We mogen ons gelukkig prijzen dat we Max in onze renstal hebben.”

In de jaarlijkse salarisranglijst, opgesteld door zakentijdschrift Forbes, stond Verstappen vorig jaar op de 27ste plaats van de 50 best verdienende topsporters ter wereld met ruim 36 miljoen per jaar. Dat was ver achter nummer 1, MMA-vechter Conor McGregor die ruim 150 miljoen per jaar opstrijkt, maar ook ver achter zijn Britse rivaal Hamilton, die in 2021 achtste stond met een klein zeventig miljoen aan jaarlijkse inkomsten. Nu Verstappen een kleine tien miljoen euro meer gaat verdienen per jaar stijgt hij vrijwel zeker op de nieuwe ranglijst over 2022, die Forbes doorgaans in de eerste week van mei publiceert.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.