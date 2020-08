Max Verstappen tempert verwachtingen: ‘Er is niets veranderd’

,,We hadden de zachtere banden, die werkten voor ons goed en voor anderen minder. Maar in het grote plaatje is niets veranderd ten opzichte van een week geleden. We komen nog altijd tekort in snelheid, vooral in de kwalificatie. Maar het neemt niet weg dat ik blij ben waar ik sta in het kampioenschap. Maar er is nog één plekje hoger. Wij weten dat we beter kunnen, dat er nog winst valt te halen uit de auto en de motor.”