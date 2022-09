Max Verstappen terug in Zandvoort: ‘Ik ga proberen zoveel mogelijk te genieten’

Met een kersverse koninklijke onderscheiding op zak start wereldkampioen Max Verstappen als favoriet aan zijn thuisrace in Zandvoort. ,,Dat je al die mensen voor jou ziet juichen, dat is geweldig mooi.”

Door Arjan Schouten



Amper geland in eigen land en Max Verstappen kon gelijk door naar de minister voor een onderscheiding. De wereldkampioen Formule 1 trekt als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau naar zijn tweede thuisrace. ,,Die verwacht je niet te krijgen als je start met racen als je vier jaar oud bent”, vertelde Verstappen zojuist over zijn koninklijke decoratie. ,,Heel speciaal voor de familie ook, om zo’n moment mee te maken. Iedereen was erbij, prachtig was het. Ook om al zoiets te krijgen in deze fase van mijn carrière, ik ben er heel erg trots op.”

Niet dat hij het perse nodig had als boost voor dit raceweekend. ,,Een boost? Nee, ik keek sowieso al enorm uit naar dit weekend. Vorig was al geweldig mooi. Prachtig om hier te rijden met de Formule 1-auto, zeker in het kwalificatie-rondje.”

Verstappen wacht een rondje door een oranje zee van ruim 100.000 mensen, van wie vrijwel iedereen voor hem zal juichen. ,,Die atmosfeer is geweldig, met al dat oranje. Die steun levert me geen snellere rondetijden op, maar dat je al die mensen ziet feesten vanuit de pitbox en de auto, ze ziet juichen voor jou. Ja, dat is wel prachtig hoor. Ik ga proberen er zoveel mogelijk van te genieten.”

Sportieve verwachtingen? ,,Ik hoop dat ik wat minder hoef in te halen als in de laatste tweede races”, aldus Verstappen, die in Hongarije en België uit het achterveld moest beginnen. ,,Spa lag onze auto geweldig goed, hier is het even afwachten hoe sterk we zijn ten opzichte van de concurrentie.”

Volledig scherm 2022-09-01 13:39:47 ZANDVOORT - Max Verstappen (Red Bull Racing) komt aan op het circuit. De GP vond vorig jaar nog in aangepaste vorm plaats vanwege de coronamaatregelen. Dit jaar worden er tot 110.000 bezoekers per dag verwacht. ANP SEM VAN DER WAL © ANP

