Max Verstappen trekt enorm publiek en zijn impact is gigantisch, maar hoe ziet zijn erfenis er straks uit?

Camerage­nie­ke topatleten snakken naar Net­flix-se­rie: ‘Ik wil de sport overstij­gen’

De moeder aller sporten verliest aan terrein. Commercieel moet veel meer uit deze atletiekgeneratie te halen zijn. Nu al wordt uitgekeken naar de lancering van de Netflix-serie over de sprinters. Want camerageniek zijn ze, blijkt ook in Boedapest. ,,Het is makkelijk mij te vermarkten.”