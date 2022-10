Max Verstappen troeft gridstraf incasserende Leclerc overtuigend af in laatste vrije training

Met videoMax Verstappen heeft een uitstekende generale beleefd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlander was in de derde en laatste vrije training met een ijzersterk laatste rondje beduidend sneller dan de concurrentie.

Nummer twee Charles Leclerc strandde op ruim drie tienden van de Nederlander. Bovendien werd tijdens de sessie bekend dat de Monegask morgen een gridstraf van tien plaatsen moet incasseren, vanwege een motorwissel. Eerder was al duidelijk dat Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, zondag vijf plaatsen zal worden teruggezet.

Het maakt de kansen van Verstappen om de race vanaf pole te mogen beginnen er alleen maar groter op. De kwalificatie begint straks om middernacht (Nederlandse tijd). De race is morgen om 21.00 uur. Bij winst evenaart Verstappen, die al zeker is van zijn tweede wereldtitel, het record van Michael Schumacher en Sebastien Vettel. Zij wonnen ooit dertien races in één seizoen.

Bekijk hier de snelste ronde van Verstappen.

Vrijdag verliep voor Verstappen op het Circuit of the Americas in Austin nog niet alles naar wens. In de eerste vrije training noteerde hij weliswaar de tweede tijd (achter Sainz), maar achteraf klaagde hij over een gebrek aan grip. In de daaropvolgende training werden nieuwe banden van Pirelli getest en konden daarom weinig relevante data verzameld worden. Verstappen hield het toen snel voor gezien en knoopte in de paddock nog een praatje aan met Brad Pitt.

De Red Bull-coureur liet zaterdag alsnog zien wat hij in zijn mars heeft op het technische circuit. Hij zette vlak voor het einde van de training een tijd neer van 1.35,825. Daarmee was hij 0,320 seconde sneller dan Leclerc, die kort daarvoor de beste tijd van Verstappen had verbeterd. Sainz zat 0,446 seconde achter de Nederlander. Pérez was op ruim een halve seconde vierde, voor Lewis Hamilton (Mercedes) en Fernando Alonso (Alpine).

Volledig scherm © Pro Shots / Michael Potts