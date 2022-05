Max Verstappen verwacht hectisch weekend in Monaco: ‘Je hartslag schiet daar omhoog’

Max Verstappen doet zondag een gooi naar zijn vierde overwinning op rij dit seizoen. De Red Bull-coureur, die afgelopen weekend in Spanje de leiding in de WK-stand overnam van Charles Leclerc, verwacht dat het in Monaco een ,,hectisch maar bijzonder weekend” gaat worden.

,,Vooral de kwalificatie is cruciaal”, blikt hij vooruit op zijn eigen website. ,,De baan is erg old school en smal. Je hartslag schiet omhoog, dat is niet normaal! We moeten constant op de limiet zitten, het is een te gekke baan met Formule 1-auto’s.”

Vorig jaar reed Verstappen voor het eerst in zijn carrière maar de overwinning in Monaco, maar de seizoenen daarvoor haalde hij er nooit het podium. ,,Mijn racehistorie in Monaco was niet zo goed, maar ik heb er vorig jaar eindelijk gewonnen en er volgde een enorme opluchting toen ik over de streep kwam. Ik was erg blij om die race te winnen.”

Na een moeizame start van het nieuwe seizoen - met twee uitvalbeurten in de eerste drie races - hebben Verstappen en Red Bull de orde weer hersteld. De regerende wereldkampioen heeft inmiddels zes punten meer dan Ferrari-coureur Leclerc. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van de Nederlander, bezet de derde plaats in de WK-stand.

,,Checo en ik werken heel goed samen als team en het is natuurlijk geweldig dat we de constructeurs- en coureurskampioenschappen leiden”, zegt een opgewekte Verstappen. ,,Maar er is nog een lange weg te gaan en er kan veel gebeuren.”

