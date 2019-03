Max Verstappen: We mogen niet klagen na alle problemen vandaag

De vierde plek van Verstappen was een meevaller na een matige derde training waarin Verstappen niet verder kwam dan de negende tijd. ,,We hebben wat dingen geprobeerd, maar dat pakte heel slecht uit’', vertelde Verstappen bij Ziggo Sport.



Vrijdag was hij nog goed voor de vierde en de derde tijd in de eerste twee vrije trainingen. Opnieuw werd er gesleuteld aan de instellingen (,,We hebben weer wat anders gedaan’') waarna Verstappen op P4 uitkwam. ,,De veranderingen pakten goed uit.’’



Zijn nieuwe Franse teamgenoot Pierre Gasly, de vervanger van de Australiër Daniel Ricciardo, kwam slechts tot de zeventiende tijd.