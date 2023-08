Max Verstappen wil Nederlandse fans derde feestje op rij geven: ‘Geweldig weekend voor mij’

Max Verstappen is na ‘een goede zomerbreak’ klaar voor de tweede helft van het seizoen. De wereldkampioen kijkt op zijn thuiscircuit uit naar een weekend vol enthousiasme. Hij wil de fans belonen met zijn derde overwinning op rij in Zandvoort.

,,Ik heb veel tijd doorgebracht met mijn familie en veel geslapen”, vertelde Max Verstappen in Zandvoort over zijn afgelopen weken. ,,Dat was belangrijk. Ik ben er genoeg in geslaagd om los te komen van de Formule 1.” De Nederlander moest even bijkomen van zijn eerste seizoenshelft, ook al leek het hem regelmatig van een leien dakje te gaan. Hij won tien van de twaalf races tot nu toe en in die andere twee werd hij tweede achter zijn teamgenoot Sergio Perez.

Het zorgde ervoor dat hij in Zandvoort nog maar eens de vraag kreeg of hij niet liever meer strijd in de Formule 1 ziet. ,,Nee, ik heb liever een race waarin ik ‘straight forward’ naar de overwinning rijd”, gaf hij aan. ,,Over het algemeen wil je als coureur graag dat de teams dichter bij elkaar zitten, maar het is veel minder stressvol als je op een comfortabele manier kan winnen.”

Dat doet hij het liefst ook voor zijn thuispubliek, want Verstappen wil de Nederlandse fans opnieuw op een mooi feestje trakteren. In de eerste twee edities sinds de rentree van de Formule 1 in Nederland won hij de kwalificatie én de race. ,,Het is een van mijn favoriete plekken om te zijn”, gaf hij aan. ,,Hier winnen is speciaal en dat is uiteraard mijn doel voor het weekend. Het is hoe dan ook een geweldig weekend voor mij. Het is prachtig om alle fans te zien en het is ook gewoon een heel gaaf circuit om op te racen.”

Verstappen werd er ook mee geconfronteerd dat deze race er niet zou zijn zonder hem. De wereldkampioen realiseert het zich. ,,Een paar jaar geleden had niemand gedacht dat er hier een Formule 1 grand prix zou zijn en het is fantastisch dat het nu wel zo is”, reageerde hij. ,,Maar dat zorgt voor mij niet voor extra druk. Het is gewoon heel erg mooi dat dit mogelijk is.”

