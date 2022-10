Max Verstappen zesde in druilerige openingstraining Japan, Fernando Alonso het snelst

Het eerste raceweekend in drie jaar op de Suzuka International Racing Course kende een druilerige start. Echt regenen deed het niet meer, maar de condities vroegen nog wel om full wets. Stilaan waagden meer coureurs het erop en verschenen ook de eerste tijden op het scorebord. Heel representatief waren die nog niet, al is er ook voor later in het weekend (met name op zondag) nog de nodige regenval voorspeld.

Max Verstappen liet het allemaal gebeuren in de eerste helft van de training. Hij wachtte tot de baan rijp was voor intermediates, een tactiek die we vorige week in Singapore ook al zagen. De Nederlandse WK-leider was de eerste op ‘groen’ en ging niet geheel verrassend meteen naar de top van de tijdenlijst: 1.44,059. Hij hield het bij een korte stint, waarna de concurrentie het heft in handen nam. Daarbij maakte vooral de Alpines een sterke indruk. Met Esteban Ocon op P4 en Fernando Alonso zelfs helemaal bovenaan in een tijd van 1.42,248 - alsof het weer 2005 of 2006 was. In het laatste kwartier kwamen de paraplu’s weer tevoorschijn, wat het onmogelijk maakte om de tijd van de Spanjaard nog te verbeteren.