Max Verstappen zet bijna het hele veld op een seconde en is klaar voor kwalificatie in nat Canada

met videoNa een mindere vrijdag lijkt Max Verstappen er nu toch weer te staan wanneer het moet. De wereldkampioen was in de derde en laatste vrije training beduidend sneller dan de rest van het veld, alleen Charles Leclerc kwam nog enigszins in de buurt van zijn 1.23,106. Carlos Sainz crashte op de gladde baan in Montréal.

Het vallen van de al verwachte regen beloofde qualifying day op het Circuit Gilles Villeneuve nog dat beetje spannender te maken. Met het vizier op de belangrijke kwalificatie van later op de dag - van de laatste zes races in Canada werden er vijf van pole position gewonnen - was het in de afsluitende vrije training zaak om gewend te raken aan de natte condities, maar tegelijkertijd de auto heel te houden.

Hoewel zware regenval in de derde oefensessie uitbleef, was het asfalt wel nog altijd spekglad. De coureurs tastten af op de full wets, waarna de omstandigheden zich al gauw begonnen te lenen voor ‘groene’ intermediate-banden. De baan werd met de ronde beter en aan de top van de tijdenlijst was het stuivertje wisselen. Tenminste, totdat Verstappen er werk van besloot te maken. De Nederlander, vorig jaar polesitter in Canada, eindigde de training bovenaan in 1.23,106. Het gat naar achttien van zijn negentien achtervolgers bedroeg dik meer dan een seconde, met alleen Charles Leclerc (+0,291s) nog redelijk in de buurt.

Zo crashte Sainz

Aan de andere kant van de Ferrari-garage, in het kamp van Carlos Sainz, moeten ze de komende uren nog flink aan de bak om de auto startklaar te hebben voor de kwalificatie (22.00 uur Nederlandse tijd). De Spanjaard ging in bocht 1 met twee wielen over de (gladde) witte lijn en was de controle over zijn Ferrari kwijt. Hij schoof tegen de muur, waarbij hij zijn voorvleugel verloor en ook zijn achterkant flink beschadigde.

Op een kleine seconde van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda maar wel vóór Sergio Pérez, klokte Nyck de Vries de zestiende tijd. Met meer regen op komst wordt het ook interessant om te zien waar zijn AlphaTauri-schip vanavond strandt. De Nederlander is wanhopig op zoek naar zijn eerste WK-punten en een goede startpositie zou hem daar in Canada zeker bij helpen.

Volledig scherm © Getty Images via AFP

