Max Verstappen zet kroon op magistraal oranje-weekend in Zandvoort met zege in Dutch GP

met video'sMax Verstappen heeft het Nederlandse feestje in het sfeervolle Zandvoort compleet gemaakt. De wereldkampioen pakte voor eigen publiek net als vorig jaar de zege en sloeg opnieuw een grote slag in de strijd om de wereldtitel.

Door Marijn Abbenhuijs



Vuurwerk volgde Max Verstappen en zijn Red Bull terwijl hij over het laatste rechte stuk naar de finish reed. Gevolgd door tóch nog wat oranje fakkels. Het circuit van Zandvoort kwam daarmee bijna letterlijk in vuur en vlam te staan. Het was de uitzinnige reactie in een race waarin de 105.000 bezoekers van de Dutch Grand Prix nog verrassend lang nagelbijtend hadden moeten toekijken.

Dat gebeurde nadat Verstappen met een prima start meteen naar de rechterkant van de baan schoot. Hij zette zijn RB18 in de eerste meters van de Dutch Grand Prix pal voor de Ferrari van Charles Leclerc. Zijn rivaal uit Monaco geen kans gevend. Het was de opmaat voor zijn vierde overwinning op rij in de Formule 1. Zijn tweede zege in Zandvoort, nadat hij vorig jaar bij de rentree van de race op Hollandse bodem ook al de snelste was.

Dreiging vanuit Mercedes

Dat succes leek er door die goede start heel eenvoudig te komen. Gestaag reed Verstappen namelijk bij Leclerc weg. De Nederlander sloeg een groot gat en werd niet bedreigd door de Ferrari-coureur. Maar terwijl Verstappen in zijn eentje voorop zijn rondjes reed, ontstond er langzaam maar zeker wel wat dreiging vanuit Mercedes.

Volledig scherm Het publiek maakte er een groot feest van op Zandvoort. © REUTERS

Want Lewis Hamilton en George Russell probeerden voor een éénstopper te gaan èn waren opvallend snel op de hardste banden. Terwijl het verschil tussen Verstappen en Hamilton, op dat moment nog rijdend op plek 3, achter Leclerc, terugliep naar minder dan 18 seconden (de gemiddelde tijd die een pitstop in beslag neemt in Zandvoort), werd er bij Red Bull koortsachtig gerekend voor de juiste strategie.

Verstappen werd daarbij echter geholpen door wat incidenten in de achterhoede. Eerst viel Alpha Tauri-coureur Yuki Tsunoda uit, waardoor er een virtual safety car-situatie kwam. En toen vervolgens ook Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas uitviel, werd de voorhoede helemaal door elkaar gegooid. Het gaf Verstappen de kans om naar de zachte banden te wisselen, terwijl Hamilton op zijn medium-banden buiten bleef.

Bekijk de beelden van de herstart en de inhaalactie van Max Verstappen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verstappen moest zijn Britse rivaal daardoor inhalen om nog te kunnen winnen. Voor het eerst sinds de laatste race van vorig jaar, waarin Verstappen de wereldtitel pakte in een rechtstreeks gevecht met Hamilton, streden de twee kemphanen weer eens écht om een overwinning. Maar de Nederlander ging de Mercedes-coureur meteen nadat de race weer werd vrijgegeven voorbij. Hamilton, als enige van de top-5 niet op zachte banden, werd vervolgens ook nog ingehaald door zijn teamgenoot Russell en Leclerc.

Lewis Hamilton was bepaald niet te spreken over de strategie van zijn team, zo liet hij over de boordradio horen. Bekijk hieronder de beelden:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een écht bloedstollend gevecht tussen Verstappen en Hamilton kwam er dus niet, zoals het Nederlandse publiek ook geen spannend duel tussen hun held en Leclerc te zien kreeg. Maar ze waren er wel getuige van hoe hij voor het eerst in zijn carrière vier races op rij won. Én ze zagen hem opnieuw een grote stap richting de wereldtitel zetten. En daarmee was het Nederlandse feestje in Zandvoort compleet. Reden genoeg voor vuurwerk en oranje fakkels.

Bekijk hieronder de uitslag van de Grand Prix op Zandvoort:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de stand in de strijd om de wereldtitel, waarin Max Verstappen opnieuw uitstekende zaken deed.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.