Max ziet zichzelf niet als favoriet: ‘Mercedes kloppen wordt heel lastig’

Door Arjan Schouten



Twee testsessies gehad en Max Verstappen weet waar hij staat op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. Mercedes is rapper, zo luidt de conclusie na een tweede en vijfde plaats voor de Nederlander van Red Bull Racing. ,,Voor ons was het een redelijke dag. Allemaal écht nog niet perfect en de afstellingen kunnen en moéten nog beter. Maar we weten waar het aan schort en voor nu is het wel oké“, zo meende Verstappen, die zijn tijden door de tweede training heen niet spectaculair zag verbeteren toen hij de mediums voor de softs verruilde. Morgen verwacht hij echter competitiever te zijn. ,,Het is oké voor nu, we hebben onze redenen. Er is nog wel het een en ander te verbeteren en zo rampzalig is het allemaal ook niet.”



Mercedes verslaan in de kwalificatie, daar gaat hij echter niet van uit. Al weet Verstappen ook dat Valtteri Bottas zondag achteraan de grid moet starten vanwege een noodzakelijke motorwissel. ,,Dat gaat wel heel lastig worden”, denkt de Limburger, die nog nooit een top-5 plaats noteerde in de kwalificatie op het snelle rondje van Yas Marina. ,,Mercedes is altijd ijzersterk hier en dat gaat morgen niet anders zijn. Die zijn hier héél moeilijk te verslaan.”