Max zwaar teleurgesteld na kwalificatie: ‘Gaat hele weekend al slecht’

,,Het was natuurlijk een teleurstellende kwalificatie”, begon de Nederlander, die vorig jaar nog zijn eerste pole position greep op ditzelfde circuit, zijn analyse bij Sky Sports. ,,Dit is helemaal niet wat je wilt. Het gaat het hele weekend sowieso al heel slecht en om dan zevende te staan is niet wat we willen. Maar daar kan je op dit moment ook niets aan veranderen. Het hele weekend is er gewoon geen balans in de auto en heb ik geen grip. Dan sta je daar, dat moet je dan maar accepteren wat heel lastig is.” Voor morgen hield Verstappen wel nog enige hoop. ,,Van P3 tot waar ik zit, zit alles wel redelijk dicht bij elkaar. Dus er kan van alles gebeuren, ook met de Racing Points op mediums. We gaan het zien. Natuurlijk is het niet ideaal om als zevende te starten, maar morgen is weer een nieuwe dag. Misschien regent het dan ook wel. Dat kan toch altijd weer chaos creëren.”

Wie allerminst down was na de uiterst spannende kwalificatie op de Hungaroring, was Lewis Hamilton. Hij eiste de 90ste pole position uit zijn carrière voor zich op en kwam met zeven poles in Hongarije bovendien op gelijke hoogte met Michael Schumacher. Toch was ook hij verbaasd over het gapende gat met de Limburger. ,,1,4 seconden naar Max? Wow, dat is een heel groot gat, daar was ik echt niet van uitgegaan. Je zag hun tempo hier vorig jaar. Dit is geen powercircuit, dit gaat om de auto en zijn aerodynamica. Ik dacht dat ze een betere auto hadden, dit is echt een enorm gat.”



Die verbazing over het verschil met Red Bull deelde ook Valtteri Bottas, die zich als tweede kwalificeerde. ,,Dat is heel verrassend, want ik had ze dichter bij verwacht dan in Oostenrijk”, aldus de leider in het WK-klassement na twee races.