Mayweather speelt hoofdrol in ‘biedingsoorlog’ om bolide van meer dan drie miljoen euro

Mayweather heeft tijdens zijn carrière naar schatting 800 miljoen dollar (660 miljoen euro) verdiend. Op een euro’tje meer of minder komt het dus niet aan voor hem, maar voor zijn volgende ‘prooi’ heeft de Amerikaan naar verluidt toch af te rekenen met concurrentie.



Money heeft zijn zinnen gezet op een zeer exclusieve wagen: een 2009 Maybach 62S Landaulet. De concurrent van Mayweather zou een bekende rapper zijn, al is voorlopig niet duidelijk wie. Wat wél duidelijk is, is dat het speeltje enkel weggelegd is voor de superrijken. Autohandelaar Obi Okeke hing een prijskaartje van 2,6 miljoen dollar (zo’n 3,1 miljoen euro) vast aan de auto. En Mayweather en de rapper zouden dus al flink tegen elkaar aan het opbieden zijn.