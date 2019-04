Mazraoui: Bij Juventus weten ze hoe sterk we zijn

Door Daniël Dwarswaard



Soms bedenkt Noussair Mazraoui hoe razendsnel het eigenlijk met zijn loopbaan gaat. Terwijl er in dit schema nauwelijks tijd is om alles eens rustig te laten bezinken, in wat pas zijn eerste seizoen is als volwaardige basisspeler bij Ajax. Vandaag zit hij met Ajax in het vliegtuig naar Turijn voor weer een nieuw avontuur, een nieuwe uitdaging in de magische competitie die de Champions League heet.



Juventus wacht, het grote Juve. En Ajax heeft na die 1-1 van vorige week in de Johan Cruijff Arena nog kans om Europa andermaal versteld te doen staan. Mazraoui zag het dit weekend ook: Juventus spaarde zaterdag maar liefst negen basisspelers. De ‘kampioenswedstrijd’ tegen het kleine SPAL ging prompt verloren. ,,Dat er zoveel spelers zijn gespaard, zegt wel iets hoor’’, vindt Mazraoui. ,,Ze weten hoe sterk we zijn.’’