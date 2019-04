Mbappé: Geen interesse in transfer naar Real

Sinds de terugkeer van trainer Zinédine Zidane bij Real Madrid gonst het van de geruchten over nieuwe spelers. Bekend is dat ‘Zizou’ erg gecharmeerd is van Mbappé. ,,Het is goed voor Real dat hij weer de coach is, maar ik ben gewoon een bewonderaar van Zidane en heb geen interesse in een overgang”, aldus de nog altijd zeer jonge Fransman, die zich sinds zijn komst van AS Monaco (voor 180 miljoen euro) nadrukkelijk heeft laten gelden in de Franse hoofdstad.



PSG wist zondag voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen de oude club van Mbappé al dat het kampioen was geworden. Mbappé luisterde het kampioensfeest op met drie doelpunten (3-1 winst). Daarmee staat hij dit seizoen al op dertig competitietreffers.