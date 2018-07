'Mbappé moet Ronaldo opvolgen bij Real Madrid'

Almeloër Mert Saricicek nog weken in spanning over verblijfs­ver­gun­ning

14:47 ALMELO - De Almelose Mert Saricicek (21) blijft nog weken in spanning over zijn toekomst. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt over uiterlijk zes weken een besluit of de jonge voetballer van ON een verblijfsvergunning krijgt, zonder daarvoor eerst naar Turkije te reizen met het risico daar opgepakt te worden.