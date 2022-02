Mbappé zwijgt over transfer naar Real: ‘We gaan naar Madrid om daar weer te winnen’

Kylian Mbappé heeft naar eigen zeggen nog geen besluit genomen over zijn toekomst. De Franse aanvaller weigert zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain te verlengen en alles wijst erop dat hij in de zomer verhuist naar Real Madrid.

Uitgerekend Mbappé besliste in het Parc des Princes het eerste duel tussen die twee clubs in de achtste finales van de Champions League (1-0). ,,Ik heb nog geen besluit genomen over mijn toekomst”, zei de 23-jarige aanvaller op de Spaanse tv. ,,Ik speel voor Paris Saint-Germain, een van de beste clubs ter wereld. Nee, deze wedstrijd heeft geen invloed op mijn toekomst. Ik geef alles en we zien wel wat er volgend seizoen gebeurt.”

In de aanloop naar de eerste krachtmeting tussen PSG en Real Madrid ging het vooral over Mbappé en diens toekomstplannen. ,,Het is niet moeilijk om al die verhalen te negeren. Ik moet gewoon voetballen. Er worden teveel vragen gesteld en teveel dingen gezegd. Ik ben speler van PSG en heel blij bij deze club.”

De return is op 9 maart in Estadio Santiago Bernabéu, naar verwachting het nieuwe werkterrein van Mbappé. ,,We gaan naar Madrid om daar weer te winnen”, aldus de Fransman, die werd uitgeroepen tot ‘man of the match’.

