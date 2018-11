McGregor mag zes maanden niet achter het stuur

In oktober 2017 stopte de Ierse politie de bolide van de beruchte Ierse kooivechter in de buurt van Dublin. Hij reed 154 kilometer per uur op een snelweg waar je niet harder mocht dan 100 kilometer per uur. De rechter verwees in zijn vonnis ook naar twaalf eerdere snelheidsveroordelingen van de beruchte Ier.

McGregor, die in het Ultimate Fighting Championship (UFC) uitkomt in de lichtgewichtdivisie, kwam eerder dit jaar een paar keer in opspraak wegens het veelbesproken titelgevecht tegen Chabib Noermagomedov. Nadat de Rus McGregor had verslagen, braken rellen uit tussen beide kampen. In aanloop naar het gevecht viel McGregor in New York de bus van Noermagomedovs team aan met een ijzeren steekwagen en verwondde daarbij een aantal kooivechters. Voor dit incident loopt er in New York nog steeds een proces tegen de Ier.