McLaren heeft ambitieuze plannen met nieuwe auto, Lando Norris: ‘grand prix-zege moet het doel zijn’

Coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo waren aanwezig bij de presentatie van de auto, die is gebouwd naar de nieuwste technische regels van de internationale autosportfederatie. Norris tekende deze week bij tot eind 2025 bij het Britse team. Hij gaf aan dat hij dit jaar zijn eerste zege in een grand prix wil boeken.

Vorig jaar was de 22-jarige Brit er dichtbij in de Grote Prijs van Rusland, maar door een verkeerde gok met banden gaf hij een vrijwel zekere overwinning in de slotfase uit handen. ,,Het doet nog steeds pijn, vooral omdat veel mensen er nog steeds over beginnen”, zei Norris, die vorig jaar als zesde eindigde in het kampioenschap.