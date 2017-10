McLaren ook in Mexico op achterstand

McLaren-Honda had deze wisselingen in de motor vooraf ingecalculeerd. ,,Ik zal 35 plaatsen teruggezet worden, omdat we alle motoronderdelen willen vervangen'', zei Vandoorne. ,,In principe is het de laatste keer dit seizoen dat we aan de motor sleutelen. We wisten dat het in Mexico moeilijk zou worden om een goed resultaat te rijden. Daarom hebben we ervoor gekozen om de motor nu te vervangen. In de laatste twee races liggen er namelijk mogelijkheden voor ons.''



McLaren wordt dit seizoen geplaagd door mechanische problemen en daarmee samenhangende sancties. Volgend seizoen zal Renault de motoren van McLaren leveren.