McLaren snijdt ook fors in Formule 1-renstal

Bale: ‘Stephen Curry golft zelfs op de ochtend voor een wedstrijd’

16:20 Real Madrid-speler Gareth Bale is een fan van de golfsport. Als er kritiek is op de Welshman in Spanje wordt het vaak aangehaald. Met zijn vele blessures zou Bale beter wat vaker thuis zijn en zich focussen op het voetballen.