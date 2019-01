McLaren wil met nieuwe teambaas terug naar de top

Seidl gaat werken onder Zak Brown, de grote baas van McLaren. De Duitser deed al ervaring op in de Formule 1 bij BMW Sauber. Hij was de voorbije jaren hoofd van het Porsche-team in het langeafstandsracen.



McLaren leverde in 2008 met Lewis Hamilton voor het laatst de wereldkampioen in de Formule 1. Sindsdien ging het bergafwaarts met de renstal die in het verleden met onder anderen Niki Lauda, Ayrton Senna, Alain Prost en Mika Häkkinen grote successen vierde. Vorig jaar werd de teamleiding ingrijpend gewijzigd en Seidl gaat daar nu leiding aan geven.



Met Carlos Sainz jr. en Lando Norris heeft McLaren komend seizoen ook een nieuw rijdersduo.