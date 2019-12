Medische time-out voor bloedende opponent Van Gerwen

NK afstanden Stroetinga en Schouten sluiten weekend af met zege in massastart

18:45 Arjan Stroetinga is voor de vijfde keer Nederlands kampioen op de massastart geworden. In een spannende sprint was hij net iets sneller dan Koen Verweij, die van ver de sprint aanging. Irene Schouten maakte het easyJet-feest compleet door voor de zevende keer op rij bij de vrouwen te winnen.