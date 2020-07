Medische toestand Van Ruijven verslechtert: shorttrackster vecht voor haar leven

De toestand van shorttrackster Lara van Ruijven is nog verder verslechterd. De KNSB meldt in een persbericht dat de 27-jarige shorttrackster momenteel vecht voor haar leven, nadat ze afgelopen week ernstig ziek werd opgenomen in een ziekenhuis in Frankrijk.

Van Ruijven bleek eerder deze week te kampen met een stoornis aan het immuunsysteem, met ernstige complicaties en inwendige bloedingen tot gevolg. Ze was met de nationale selectie op hoogtestage in Font Romeu in de Franse Pyreneeën. Vanwege gezondheidsklachten werd ze eind vorige week al in het ziekenhuis van Perpignan opgenomen. Afgelopen weekeinde verslechterde haar situatie: ze kwam op de intensive care terecht, haar situatie werd toen ‘stabiel, maar kritiek’ genoemd.

Nu meldt de KNSB dat die toestand nog steeds kritiek is, maar dat ze geen tekenen van herstel vertoont. Van Ruijven is al twee keer geopereerd, maar dat heeft nog niet tot verbetering geleid. ,,Ze verblijft nog altijd op de intensive care, waar ze in een kunstmatig coma wordt gehouden. Het is de verwachting dat deze situatie voorlopig niet zal verbeteren”, meldt de schaatsbond.

Shorttrack-bondscoach Jeroen Otter: ,,Lara vecht momenteel voor haar leven. Met ongelooflijk veel doorzettingsvermogen heeft ze op het ijs de wereldtitel behaald, maar deze strijd is vele malen zwaarder. We leven allen enorm met haar mee en hopen met heel ons hart dat ze hier goed uitkomt.”

Weinig bespaard

Van Ruijven werd vorig jaar in Sofia wereldkampioene op de 500 meter. Op de Olympische Spelen in Pyeongchang in 2018 maakte ze onderdeel uit van het team dat op miraculeuze wijze brons won, zonder aan de finale mee te doen. Daarin werden twee landen gediskwalificeerd, waardoor de winst van Nederland in de troostfinale (met een wereldrecord) ineens goed bleek voor een medaille. Recentelijk onderging Van Ruijven een schouderoperatie. Na een voorspoedige revalidatie zou ze in Frankrijk voor het eerst weer op het ijs staan.

Er blijft de hechte shorttrackploeg, die al jaren uit dezelfde kernleden bestaat, weinig bespaard de laatste tijd. Begin vorig jaar belandde Sjinkie Knegt met ernstige brandwonden in het ziekenhuis, na een ongeluk met zijn houtkachel. Na een huidtransplantatie en een lange revalidatie stond het Friese boegbeeld van de sport na ruim een jaar voor het eerst weer op het ijs. Suzanne Schulting droeg haar Europese titel, kort na het voorval, op aan haar teamgenoot. Niet veel later werd ze in Sofia wereldkampioen allround.